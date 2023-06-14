Аленичев: футболист Дзюба сможет играть на высоком уровне еще минимум два года

В минувшем сезоне 34-летний нападающий забил 8 голов в 11 матчах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Артем Дзюба доказал, что является мастером, он сможет играть на высоком уровне еще минимум два года. Такое мнение ТАСС в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Аленичев.

"Когда Дзюба пришел в "Локомотив", я говорил, что он около восьми мячей забьет, плюс будет отдавать, если не будет травм. Но это мастер, что тут говорить, и он это доказал, несмотря на его выходки, которые не имеют никакого отношения к футболу. Я считаю, что как минимум два года он будет приносить "Локомотиву" огромную пользу и сможет показывать игру на высоком уровне", - сказал Аленичев.

Дзюбе 34 года, он перешел в "Локомотив" 8 февраля. В минувшем сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 11 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. 25 мая "Локомотив" объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.