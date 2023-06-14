Кириленко ждет упорной игры от матча между российскими и белорусскими баскетболистками

Во вторник основная женская сборная России обыграла белорусок со счетом 104:50

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко ожидает упорной игры в матче международного турнира "Кубок пари - 2023" между командой "Россия-2" и женской сборной Белоруссии. Об этом он рассказал ТАСС в среду.

"Вчера, как я говорил, уровень команд существенно отличался, наши девочки были сильнее. Жду с нетерпением сегодняшнюю игру, потому что у нас будет играть команда, собранная из игроков до 20 лет. Думаю игра будет упорная и интересная", - сказал Кириленко.

13 июня основная женская сборная России победила команду Белоруссии со счетом 104:50.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 18 мая 2022 года исполнительный комитет FIBA подтвердил решение от 1 марта и также отстранил белорусские сборные и клубы от соревнований под эгидой организации.