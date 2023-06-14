Бывшего футболиста "Спартака" Ширко выпишут из больницы 21 июня

Шестикратный чемпион России переведен в общую палату

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Шестикратного чемпиона России по футболу в составе "Спартака" Александра Ширко выпишут из больницы 21 июня. Об этом ТАСС в среду сообщил член комитета ветеранов "Спартака" Александр Хаджи.

"С Ширко все нормально, его уже перевели в общую палату. Он еще неделю полежит, и его выпишут. Я внимательно слежу за его здоровьем, болельщики могут быть спокойны", - сказал Хаджи.

Во вторник стало известно, что Ширко попал в реанимацию.

Ширко 46 лет, в составе "Спартака" он также становился обладателем Кубка России сезона-1997/98. В составе сборной России он провел 6 матчей, в которых забил 1 гол.