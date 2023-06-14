Хоккеист "Спартака" Хохлачев рассказал о качествах главного тренера "Вегаса" Кэссиди

Россиянин с 2012 по 2016 год выступал за фарм-клуб "Бостона" "Провиденс", главным тренером которого в то время был Брюс Кэссиди

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Брюс Кэссиди, приведший "Вегас" к победе в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), является справедливым тренером. Такое мнение ТАСС в среду высказал нападающий московского "Спартака" Александр Хохлачев, который работал под руководством Кэссиди в фарм-клубе "Бостона".

"С ним очень хорошо работалось, - вспомнил Хохлачев. - Он разбирал все мелочи, сразу было видно, что он очень хороший тренер. Через фарм-клуб он обратно пробивался в НХЛ после того, как у него не получилось с "Вашингтоном".

"После финала я написал ему, поздравил с победой. Он справедливый тренер - кто был на данный момент сильнее, тот и играл. Он мог любому напихать и, наоборот, любого подбодрить, поэтому все было по справедливости. С ним мы разбирали все хоккейные нюансы, мелочи", - добавил он.

"Вегас" в финальной серии Кубка Стэнли обыграл "Флориду" со счетом 4-1.

В НХЛ Кэссиди возглавлял "Вашингтон" (2002-2004), "Чикаго" (2004-2006) и "Бостон" (2016-2022), с 2008 по 2016 год он был главным тренером фарм-клуба "Бостона" "Провиденс", за который Хохлачев играл с 2012 по 2016 год. "Вегас" специалист возглавил в июне 2022 года.