14 июня, 10:17
НХЛ

Третьяк считает, что к Бобровскому не может быть претензий по игре в финале Кубка Стэнли

"Флорида" вряд ли бы вышла в финал без блистательной игры российского голкипера, подчеркнул президент Федерации хоккея России

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский показал блистательную игру в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), если бы не он, команда не дошла бы до финала. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Если бы не его блистательная игра, вряд ли бы "Флорида" дошла до финала, - считает Третьяк. - Конечно, его команда послабее "Вегаса". У соперника сильные нападение и защита, и то, что "Флорида" вообще попала в финал, - дорогого стоит, это большой успех команды".

"По моему мнению, фаворитами в плей-офф были "Бостон", "Торонто", "Каролина". Но "Флорида" обыграла эти команды, и в тех победах 70% заслуга Бобровского. В последних матчах с "Вегасом", конечно, защита просто развалилась, ее разрывали после выходов "два в один", с добивания, вопросов к Бобровскому быть не может", - добавил он.

В финальной серии "Флорида" уступила "Вегасу" со счетом 1-4.​​​​​ 

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