Шипов считает, что шахматист Карлсен должен брать пример с теннисиста Джоковича

Гроссмейстер считает, что норвежский шахматист должен приводит себя в порядок, работать над выносливостью и физикой

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Шестнадцатый чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен должен начать работать над собой и равняться в этом на сербского теннисиста Новака Джоковича. Такое мнение ТАСС в среду высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

11 июня Джокович выиграл Открытый чемпионат Франции и побил рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема (23). Днем ранее в Норвегии завершился турнир, в котором Карлсен занял 6-е место при 10 участниках. Позже стало известно, что норвежец примет участие в Кубке мира.

"Чем быстрее идет игра, тем больше он напоминает Магнуса Карлсена, а в медленной игре он не держит концентрацию, физически он не в порядке. Я думаю, уже понемногу начинает сказываться возраст, у возрастных шахматистов есть закономерность, что в быстрых шахматах они конкурентоспособные, а в медленных им становится тяжело. Но Магнусу пока 32, так что, скорее всего, он еще восстановится", - сказал Шипов.

"По части выносливости Магнус всегда был очень хорош, он мог играть 8-10 часов подряд. У Магнуса, пожалуй, доминация в мире была сильнее, чем у Джоковича в теннисе, потому что с сербом на равных бились [Роджер] Федерер с [Рафаэлем] Надалем, а Магнус Карлсен в последние 10 лет не имел себе равных. Но Джокович в свои 36 лет носится по корту под палящим солнцем, порой по пять часов, и не жалуется, поэтому Магнус, который моложе и тратит не так много энергии, должен приводить себя в порядок, работать над выносливостью и физикой, чтобы продолжать бороться за самые высокие места, как Джокович. Сейчас норвежец должен равняться на Джоковича и брать с него пример", - добавил собеседник агентства.