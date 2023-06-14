Финалист Кубка Гагарина Ансель Галимов перешел в "Спартак"

Соглашение рассчитано на два года

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский нападающий Ансель Галимов перешел в московский клуб Фонбент - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано на два года.

Ранее состав столичного клуба пополнили чемпион мира 2014 года Александр Бурмистров, лучший бомбардир "Нефтехимика" в прошлом сезоне нападающий Павел Порядин, словацкий защитник Михаил Чайковски и вратарь Андрей Кареев. Также "Спартак" в результате обмена с магнитогорским "Металлургом" получил права на нападающего Николая Голдобина.

Минувший сезон Галимов провел в КХЛ в составе нижнекамского "Нефтехимика". В составе команды игрок провел 67 матчей в регулярном чемпионате, забросив 13 шайб и сделав 14 передач. В плей-офф форвард забил 2 гола в 6 играх. В КХЛ Галимов также выступал за новокузнецкий "Металлург", московское "Динамо", череповецкую "Северсталь", "Сочи" и омский "Авангард", вместе с которым он в 2019 году дошел до финала Кубка Гагарина.

"Спартак" в минувшем сезоне не сумел выйти в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Западной конференции.