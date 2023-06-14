14 июня, 12:18
Летние олимпийские виды спорта

В ДНР около половины спортивных федераций вошли в состав общероссийских

В состав общероссийских организаций вошли более 20 федераций

ДОНЕЦК, 14 июня. /ТАСС/. Более 20 спортивных федераций Донецкой Народной Республики вошли в состав общероссийских спортивных организаций. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.

"В настоящее время организована работа 50 федераций Донецкой Народной Республики по 52 видам спорта, 22 из которых приняты в составы общероссийских общественных организаций", - сообщили в министерстве.

По его словам, в состав общероссийских организаций вошли республиканские федерации по бадминтону, боксу, дзюдо, плаванию, тяжелой атлетике, художественной гимнастике, карате и другие.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. Итоги голосования показали, что подавляющее большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация