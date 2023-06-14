Китайский пилот вошел в состав команды "Камаз-мастер" на ралли "Шелковый путь"

Команда будет представлена пятью экипажами

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Китайский пилот Хоу Хуннин будет управлять одним из грузовиков российской команды "Камаз-мастер" на ралли-рейде "Шелковый путь". Об этом в среду сообщила пресс-служба российского коллектива.

В экипаж Хоу Хуннина войдут китаец Шен Синь и россиянин Сергей Кренев. Также "Камаз-мастер" в гонке представят экипажи Дмитрия Сотникова, Эдуарда Николаева, Андрея Каргинова и Сергея Куприянова.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. Китай участвовал в организации ралли в 2016, 2017 и 2019 годах. Ралли 2023 года пройдет с 6 по 15 июля через 13 субъектов РФ.