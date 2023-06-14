Футболист "Челси" Канте может приобрести бельгийский футбольный клуб "Виртон"

В следующем сезоне клуб выступит в третьем по силе дивизионе чемпионата страны

ТАСС, 14 июня. Консорциум во главе с французским полузащитником команды чемпионата Англии по футболу "Челси" Нголо Канте ведет переговоры о приобретении бельгийского футбольного клуба "Виртон". Об этом в среду на своей странице в Twitter сообщил журналист Саша Тавольери.

13 июня журналист Фабрицио Романо сообщил, что Канте скоро перейдет в клуб высшего дивизиона чемпионата Садуовской Аравии "Аль-Иттихад". По информации Романо, Канте подпишет с клубом двухлетний контракт, зарплата футболиста составит около €100 млн за сезон.

"Нголо Канте и его партнеры завершают сделку по приобретению бельгийского "Виртона". Он уже посетил клубные объекты и сделал [нынешнему владельцу клуба] Флавио Бекке удовлетворительное предложение о покупке контрольного пакета акций", - написал Тавольери.

В сезоне-2022/23 "Виртон" занял последнее, 12-е место во втором по силе дивизионе чемпионата Бельгии. Следующий сезон команда проведет в третьем по силе дивизионе страны.

Канте 32 года, он перешел в "Челси" в 2016 году, с командой по разу выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу Европы, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Всего Канте провел за "Челси" 269 матчей, отметившись 13 голами и 16 результативными передачами. По итогам сезона-2016/17 он был признан лучшим игроком сезона в Английской премьер-лиге. До этого француз играл за английский "Лестер", в составе которого также стал чемпионом страны. Он также представлял французские "Кан" и "Булонь".

За сборную Франции Канте провел 53 матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. В составе национальной команды он стал чемпионом мира 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы 2016 года.