В 2023 году разработают проектно-сметную документацию по капремонту "Донбасс-Арены"

Стадион имеет множественные повреждения в результате постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины

ДОНЕЦК, 14 июня. /ТАСС/. Проектно-сметную документацию по капитальному ремонту стадиона "Донбасс-Арена", пострадавшему из-за регулярных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, разработают в 2023 году. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.

"В 2023 году за счет средств региона-шефа (Москвы) планируется разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту спортивного комплекса "Донбасс-Арена", после этого будут приниматься решения по источнику финансирования, сроках ремонтно-восстановительных работ", - сказали в пресс-службе.

"Донбасс-Арена" имеет множественные повреждения. После восстановления комплекс сможет стать универсальным культурным и деловым центром региона.

Ранее сообщалось, что ВСУ неоднократно обстреливали "Донбасс-Арену", который до 2014 года был домашним стадионом футбольного клуба "Шахтер".