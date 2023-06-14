Кремлев: проблемы Международной ассоциации бокса связаны с людьми в руководстве МОК

7 июня исполком МОК рекомендовал отозвать признание Международной ассоциации бокса

ТАСС, 14 июня. Проблемы Международной ассоциации бокса (IBA) связаны не с олимпийским движением в целом, а с некоторыми людьми в руководстве Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом рассказал президент IBA Умар Кремлев, комментарий которого в среду приводит пресс-служба организации.

7 июня исполком МОК рекомендовал отозвать признание IBA. Внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня, она пройдет в удаленном формате. При этом комитет выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2024 года.

"Нам важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике или провокациям, - сказал Кремлев. - У IBA нет проблем ни с МОК, ни с олимпийским движением в целом. Наши проблемы связаны с несколькими людьми в руководстве МОК, которые отдают предпочтение личным интересам и предубеждениям, а не благополучию спорта".

Внеочередная сессия МОК для решения вопроса об отзыве признания IBA будет созвана 22 июня, она пройдет в удаленном формате. "Мы с большой тревогой наблюдаем за поспешно созванной онлайн-встречей сессии МОК, запланированной на 22 июня, - сказал Кремлев. - Поспешность этой встречи поднимает вопросы о демократических процессах внутри организации, курирующей олимпийское движение. Судя по всему, администрация МОК намерена ограничить время, отведенное членам МОК для полного ознакомления со всеми соответствующими документами, в том числе с позицией IBA".

"Это вызывает озабоченность по поводу потенциальной предвзятости и манипуляции фактами, прозрачности и честности. IBA предпринял необходимые шаги для обжалования этой рекомендации в Спортивном арбитражном суде", - добавил глава IBA.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA. 5 июня Международная ассоциация бокса отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах.