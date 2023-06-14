14 июня, 13:47
Мировой футбол

"Зенит" сыграет с "Фенербахче" и "Црвеной Звездой" на предсезонном турнире

В соревнованиях также примет участие "Нефтчи" из Азербайджана

ТАСС, 14 июня. Петербургский футбольный клуб "Зенит" сыграет с турецким "Фенербахче", сербской "Црвеной Звездой" и азербайджанским "Нефтчи" в матчах предсезонного турнира "Кубок Пари Премьер". Об этом в среду сообщили организаторы соревнований.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. 1 июля "Зенит" сыграет с "Нефтчи", 4 июля - с "Црвеной Звездой", 9 июля - с "Фенербахче".

22 ноября "Зенит" в Петербурге провел товарищеский матч против "Црвены Звезды", одержав победу со счетом 3:1. 23 марта сине-бело-голубые в Стамбуле в благотворительном матче сыграли вничью с "Фенербахче" (2:2), после нее клубы заключили соглашение о сотрудничестве. 

Теги:
Мировой футбол
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