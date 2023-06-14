14 июня, 14:14
Летние олимпийские виды спорта

Карелин считает, что российские спортсмены могут последовать примеру дзюдоистов

При этом трехкратный олимпийский чемпион считает, что не нужно соглашаться на дискриминационные условия допуска к соревнованиям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Российские дзюдоисты прорвали блокаду и доказали свою конкурентоспособность на чемпионате мира, их примеру могут последовать представители других видов спорта. Такое мнение ТАСС в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Российские дзюдоисты первыми из отечественных спортсменов выступили на чемпионате мира после новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску к соревнованиям. На турнире россияне завоевали больше всех наград.

"Дзюдоисты прорвали блокаду, поехали на чемпионат мира и показали, что мы можем участвовать и конкурировать, - сказал Карелин. - Сейчас нужно, чтобы все остальные прошли это, иногда с подвохом анкетирования, это мое мнение".

"Если это остановится на ограничениях, которые были в Пхёнчхане, где были олимпийские атлеты из России в сопровождении композиции Чайковского, то на этих условиях можно. Все, что касается больших дискриминирующих условий, то на них я не согласен", - считает Карелин.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
Карелин, Александр АлександровичЛетние олимпийские виды спорта
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