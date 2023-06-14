РФС подписал соглашение с букмекерской компанией на улучшенных условиях

Новый контракт рассчитан на один год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и букмекерская компания "Фонбет" в среду во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали новое соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы давно сотрудничаем, компания долгое время выступала титульными спонсором нашей национальной команды, поддерживала нас в ряде других проектов, сейчас мы эти отношения расширили, договорились о том, что "Фонбет" продолжает быть титульным спонсором сборной, также компания помогает нам развивать несколько проектов, в том числе проект, связанный с развитием футбола для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. - Мы реализуем целый ряд совместных проектов, в том числе Кубок России в новом формате, они видят наше отношение, тот вклад, который мы делаем в продвижение их бренда, видят, я надеюсь, коммерческий потенциал этих отношений. В итоге компания принял решение не только о продлении контракта, но и существенно его увеличила".

"В настоящий момент сумма контракта составляет 250 млн рублей за сезон, из которых 200 млн РФС получает на цели развития институтов национальных сборных, развития системы футбола для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 50 млн - средства, которые "Фонбет" напрямую вкладывает в различные проекты по популяризации футбола и которые с нами согласовывает. Это более чем двукратный рост по сравнению с предыдущим контрактом. Уверен, что наше сотрудничество будет только укрепляться и развиваться", - добавил Митрофанов.

Генеральный директор "Фонбет" Сергей Анохин сообщил, что компания на год продлила соглашение на поддержку сборных команд России по футболу. "Мы тратим деньги и на массовый футбол, на проект, связанный с лицами с ограниченными возможностями здоровья, социальная ответственность небольшая, но в принципе мы должны поддерживать футбол, сейчас время возможностей. Мы уверены, что эти инвестиции - настоящее и будущее. Чуть-чуть добавили денег, цифры чуть-чуть побольше по сравнению с прошлым контрактом. Мы не просто рады сотрудничеству, мы горды им", - отметил Анохин.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.