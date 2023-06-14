В ДНР планируют, что донецкий "Шахтер" будет играть во Второй лиге чемпионата России

Как сообщил ТАСС председатель правительства ДНР Евгений Солнцев, принято решение о возрождении команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Воссоздаваемый в ДНР футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) будет в будущем играть во Второй лиге чемпионата России. Об этом ТАСС в среду в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

"Будем возрождать донецкий "Шахтер". Принято решение о возрождении. Он будет играть во Второй лиге, постепенно-постепенно войдет в чемпионат России", - сказал он.

По словам Солнцева, планируется возродить и хоккейный клуб "Донбасс", он отметил, что в целом сегодня стоит задача поддержать спорт в республике. "Принято решение проводить чемпионат для детей в тех районах, где не стреляют", - рассказал он.

"Донбасс" выступал в Континентальной хоккейной лиге с 2012 по 2014 год. В первом сезоне команда не сумела пробиться в плей-офф. В сезоне-2013/14 команда проиграла чешскому "Леву" со счетом 2-4 в серии второго раунда плей-офф. В 2013 году "Донбасс" стал победителем Континентального кубка Международной федерации хоккея.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.