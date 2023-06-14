Отец капитана "Хали-Гали" рассказал об обстоятельствах гибели сына на футбольном поле

Глеб Березовский потерял сознание после выхода на замену

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Капитан любительской команды "Хали-Гали" Глеб Березовский умер на футбольном поле, причина смерти пока не установлена. Об этом ТАСС в среду сообщил отец футболиста Юрий Березовский.

О гибели 29-летнего футболиста стало известно во вторник, в этот день "Хали-Гали" играл матч против команды "Эковоз" в Тольяттинской футбольной лиге.

"Ребенок умер на поле. Он вышел на замену, сел и потерял сознание, - сказал Юрий Березовский. - Я был с ним. Пытались откачать его своими силами, потом с маской подбежала медсестра, после - подъехала скорая помощь. Мы пытались минут 20, но ничего не получилось".

"Вскрытие ничего не показало - инфаркта и инсульта не было. Сделали биопсию и отправили в Самару на экспертизу, которая делается около 20 дней", - добавил он.

Березовский в нынешнем сезоне сыграл во всех десяти матчах "Хали-Гали", забив три мяча и отдав две результативные передачи.