Матыцин заявил, что Россия остается верной принципам олимпизма

Глава министерства спорта уверен, что у России победное будущее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Российский спорт всегда будет частью международного олимпийского движения и остается верным принципам олимпизма. Об этом в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Россия всегда есть, была и будет частью международного олимпийского движения, - сказал Матыцин. - Мы остаемся верными принципам олимпизма, будущее у нас уверенное, победное. Оплотом этому являются и наши достижения в спорте".

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.