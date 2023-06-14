Четыре международных турнира пройдут на форуме "Россия - спортивная держава" в Перми

В городе состоятся турниры по ММА, баскетболу 3х3, бадминтону и соревнования "Битва роботов"

ПЕРМЬ, 14 июня. /ТАСС/. Четыре международных турнира пройдет в Перми в рамках форума "Россия - спортивная держава" с 19 по 22 октября. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства Пермского края по итогам заседания оперативного штаба по подготовке к проведению форума - одного из флагманских мероприятий празднования 300-летия краевой столицы.

"Пермь примет сразу четыре международных турнира. В УДС "Молот" состоится международный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА). На этом же объекте пройдет турнир по баскетболу 3х3. Спортивный комплекс "Красава" станет площадкой для международного турнира по бадминтону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Также пройдут соревнования с международным участием "Битва роботов", - сообщили в правительстве Прикамья.

По словам члена федерального организационного комитета форума и президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко, сейчас ведутся переговоры с федерациями баскетбола Сербии, Турции, Белоруссии и Казахстана. "Предварительное согласие от сторон на участие в таком турнире (3х3 - прим. ТАСС) есть", - сказал Кущенко.

Также на форуме "Россия - спортивная держава" состоится один из отборочных этапов международного инженерного чемпионата "Битва роботов". К участию в этом этапе допущены 67 команд из 20 российских регионов, включая шесть команд из Пермского края. Дополнительно были отобраны еще 10 команд из восьми стран - Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Индии, Ирана, Таджикистана и Турции. Всего на форуме в столице Прикамья за выход в полуфинал "Битвы роботов" будут бороться 39 команд.

Как отметил заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов, основными деловыми площадками форума станут спорткомплекс им. В .П. Сухарева, где пройдет пленарное заседание, выставочный центр "Пермь-Экспо", где будут организованы деловые мероприятия и выставки, и мультимедийный исторический парк "Россия - моя история". Также в рамках форума будет задействован курорт "Губаха", который станет местом проведения конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного образа жизни. Темами пленарного заседания форума станут "Спорт. Вызовы и пути развития в современных условиях" и "Спорт без границ. Открытость миру".

Указ о проведении международного форума "Россия - спортивная держава" в столице Прикамья в 2023 году подписан президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие пройдет в Перми с 19 по 22 октября. Форум является главным событием в спортивной отрасли России. Ежегодно форум объединяет более 3 тыс. участников: олимпийских чемпионов, руководителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, спортивных федераций и объектов спорта, представителей частного бизнеса, журналистов, а также экспертов спортивной индустрии.

О юбилее Перми

Пермь - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек - празднует свой 300-летний юбилей в 2023 году. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 крупных мероприятий в самых разных направлениях, которые пройдут в течение 2023 года. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.