Матыцин: у российского спорта уверенное настоящее, несмотря на создаваемые извне трудности

Министр спорта выразил уверенность, что государственные и общественные организации преодолеют все сложности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Отечественный спорт имеет победное прошлое и уверенное настоящее, несмотря на все трудности, которые создаются извне. Об этом в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"У отечественного спорта очень светлое победное прошлое, у нас, я считаю, уверенное настоящее, несмотря на все трудности, которые нам создают извне. Но уверен, что мы, государственные и общественные организации, преодолеем все трудности", - сказал Матыцин.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.