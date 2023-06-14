Саблистку Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы по фехтованию

Турнир пройдет с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве

ТАСС, 14 июня. Российская саблистка Валерия Кобзева исключена из списка участников чемпионата Европы по фехтованию 2023 года. Об этом в среду сообщает пресс-служба Международной федерации фехтования (FIE).

13 июня пресс-служба Федерации фехтования России объявила о включении Кобзевой и еще пятерых российских спортсменов в состав участников чемпионата Европы. Турнир пройдет с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве. В турнире шпажистов выступят Яна Бекмурзова, Артем Саркисян и Полина Хаертдинова, в соревнованиях саблистов - Алена Лисина и Анна Смирнова.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. FIE последовала рекомендациям, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и "Динамо".

Командные турниры чемпионата Европы с начислением олимпийских квалификационных очков состоятся с 28 по 30 июня в польском Кракове в рамках Европейских игр.