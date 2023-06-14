СМИ: "Галатасарай" и "Фенербахче" проявляют интерес к футболисту ЦСКА Чалову

Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24

ТАСС, 14 июня. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов турецких клубов "Галатасарай" и "Фенербахче". Об этом в среду на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщил журналист Фабрицио Романо.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24. В прошедшем сезоне форвард сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 6 результативных передач.

"Галатасарай" является действующим чемпионом Турции, в сезоне-2022/23 команда набрала 88 очков в 36 матчах, команда начнет следующий еврокубковый сезон со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. "Фенербахче" закончил сезон-2022/23 на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции, отстав от "Галатасарая" на 8 очков, команда также выиграла кубок страны. "Фенербахче" примет участие в квалификации Лиги конференций.

Чалову 25 лет, он является воспитанником ЦСКА, за основную команду армейского клуба он провел 220 матчей, забил 73 гола и отдал 39 результативных передач. В составе ЦСКА он трижды становился серебряным призером чемпионата России, выиграл кубок и суперкубок страны. В сезоне-2018/19 он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. В 2022 году Чалов на правах аренды представлял швейцарский "Базель", за который сыграл в 16 встречах, отличился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами и стал серебряным призером чемпионата. За сборную России Чалов провел 4 матча и не отметился результативными действиями.