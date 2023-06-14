Борис Ротенберг рассказал о разработке карта российского производства

Разработкой занимаются в четырех регионах страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Разработкой российских картов занимаются в четырех регионах страны, на них в будущем будут проводиться соревнования. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг.

"Сейчас мы пытаемся сделать в четырех местах карты. BR Engineering делает свой карт, делают в Татарстане, есть еще два производителя, - сказал Ротенберг. - Главное, чтобы карты были для детей одинаковыми - одинаковая резина, одинаковый двигатель. Чтобы не было каких-то разногласий в командах, что кто-то едет быстрее, потому что у него сильнее мотор или что-то другое. Потом будет, наверное, на конкурсной системе выбираться именно тот карт, который более безопасный и комфортный для детей, и будем проводить чемпионаты во всех категориях".

"Сами карты будут делать российские [компании], конечно. BR Engineering готовит свой российский карт, в Татарстане готовят еще один. Мы сейчас пытаемся все лучшее собрать и сделать свое. Мы готовим конкурсную систему - на каком карте будем выезжать на соревнования, они будут разной категории. Будет наше российское производство, которое должно быть и будет существовать".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.