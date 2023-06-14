Выставку "Олимпийские игры в артефактах" открыли в Санкт-Петербурге

Коллекция Владимира Потанина посвящена истории олимпийского движения и роли страны в его развитии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Выставка "Олимпийские игры в артефактах" открылась в среду в Санкт-Петербурге в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Выставка из коллекции бизнесмена Владимира Потанина при поддержке Российского международного олимпийского университета проходит в Государственном музее спорта.

"Знание истории и благодарность ей - это ценность, которая необходима для воспитания будущего поколения. Мы всегда должны помнить, благодаря чему и кому творилась история", - сказал на открытии выставки министр спорта Олег Матыцин.

Руководитель Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева отметила важность сохранения истории побед для будущих поколений. "Сегодня мы представляем интересный проект и коллекцию. Нет ничего более важного, чем сохранять историю для будущего поколения. Спасибо большое и жителям города за вклад в коллекцию музея спорта", - отметила Истягина-Елисеева.

Выставка посвящена истории олимпийского движения и роли России в его развитии. Коллекция Потанина признана одной из крупнейших в мире публичных частных собраний артефактов всех Олимпиад, начиная с первых Игр современности, прошедших в 1896 году в Афинах. В нее входят наградные и памятные медали, олимпийские факелы, кубки, дипломы и другие мемориальные предметы. Экспонаты сгруппированы по темам, среди них - дебютные выступления спортсменов под флагами Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации на главных спортивных соревнованиях, яркие победы легендарных атлетов в различных видах спорта, иллюстрированные архивной хроникой.

Выставка приурочена к юбилею спортивной отрасли. В 2023 году отмечается столетие создания органа управления сферой физической культуры и спорта, преемником которого считается Министерство спорта Российской Федерации.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.