Борис Ротенберг понимает решение гонщика Шварцмана сменить спортивное гражданство

Российский гонщик ранее выступал при поддержке SMP Racing, основателем которой является Борис Ротенберг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский резервный пилот команды "Феррари" Роберт Шварцман, имеющий гражданство Израиля, мечтал о "Формуле-1", поэтому причину, по которой он сменил спортивное гражданство, можно понять. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг.

Шварцман долгое время был членом SMP Racing, в 2022 году он рассказал, что прекратил сотрудничество с программой, и стал выступать под израильской гоночной лицензией.

"Роберт принял решение, я не мог его заставить остаться в России, - сказал Ротенберг. - У него своя мечта, его можно понять. Он родился в России, он здесь вырос, мы его воспитали, но у него мечта, которую он хочет воплотить, - попасть в "Формулу-1". Но это его решение, я не могу здесь комментировать, я бы не поступил так".

"Здесь такие вещи, переступить через которые, наверное, все-таки очень сложно, но у него было такое решение. Он потерял папу, он испытывал какое-то давление. Остальные все ребята вернулись и участвуют в нашем чемпионате", - добавил собеседник агентства.

Шварцману 23 года, он является чемпионом "Формулы-3" (2019) и вице-чемпионом "Формулы-2" (2021). В настоящее время он выполняет роль резервного пилота команды "Формулы-1" "Феррари".

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/18010463.