В "Спартаке" заявили, что руководство клуба рассмотрит кадровые вопросы в ближайшее время

В числе прочих будет рассматриваться вопрос, который касается позиции генерального директора

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" подведет итоги сезона и рассмотрит кадровые вопросы в ближайшее время на заседании совета директоров. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного клуба.

"В ближайшее время совет директоров футбольного клуба "Спартак" подведет итоги сезона-2022/23 и сформулирует задачи на следующий сезон, ключевой вектор которых - планомерное развитие клуба по всем направлениям деятельности. В числе прочих будут рассмотрены и кадровые вопросы, в том числе касающиеся позиции генерального директора", - заявили в пресс-службе.

По итогам сезона-2022/23 "Спартак" занял третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. Красно-белые набрали 54 очка в 30 матчах, на 4 очка отстали от занявшего второе место столичного ЦСКА, на 16 - от чемпиона страны петербургского "Зенита".