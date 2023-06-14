Борис Ротенберг назвал противозаконными требования FIA к российским гонщикам

Основатель программы развития российского автоспорта считает, что спорт должен быть вне политики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная автомобильная федерация (FIA) поступает не по-спортивному, требуя от российских пилотов подписывать особый документ для участия в соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг.

"Я думаю, что это, во-первых, противозаконно, - считает Ротенберг. - Маленький, не достигший совершеннолетнего возраста, - как он может это подписать и как на это реагировать будут, и что там, в этом письме? Этого письма никто не видел, и я не знаю, что там написано. В таком аспекте, что ему надо отказаться от всего, предать свою страну".

"На самом деле это не по-спортивному, спорт должен быть вне политики, он должен только объединять. Даже в такой ситуации спорт и культура - они объединяют. Они должны совмещать все и, наоборот, сближать людей. А справедливость, она всегда восторжествует, и правда всегда должна восторжествовать, и правда будет всегда впереди, правда всегда победит", - добавил собеседник ТАСС.

1 марта 2022 года FIA обязала всех российских и белорусских гонщиков подписывать особый документ для участия в соревнованиях под эгидой организации, в котором требовала от них дистанцироваться от проведения специальной военной операции. Многие российские пилоты отказались подписывать документ и стали выступать в гонках под лицензиями других стран.