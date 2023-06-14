Борис Ротенберг прокомментировал желание футболиста Нобоа получить российское гражданство

По словам президента "Сочи", никаких действий в этом направлении игрок не предпринимает

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Желание эквадорского футболиста "Сочи" Кристиан Нобоа получить российский паспорт осталось лишь на словах. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал президент "Сочи" Борис Ротенберг.

8 мая Нобоа рассказал журналистам, что подал документы на получение российского гражданства.

"Это он так сказал где-то кому-то что-то. Это его решение, я даже не знал об этом, - сказал Ротенберг. - Меня спросили, я говорю, если есть такое решение, я приму это с распростертыми объятиями и скажу ему, что он молодец. На самом деле движений никаких в этом направлении нет".

Нобоа 38 лет, он выступает за "Сочи" с 2019 года, в сезоне-2021/22 вместе с клубом стал серебряным призером чемпионата России. Ранее эквадорец играл за казанский "Рубин", в составе которого дважды становился чемпионом России (2008, 2009), московское "Динамо", "Ростов", петербургский "Зенит", греческий ПАОК и эквадорский "Эмелек". За сборную Эквадора полузащитник провел 83 матча и забил 4 мяча.