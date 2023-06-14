Умер олимпийский чемпион 1976 года по легкой атлетике Харви Гланс

Ему было 66 лет

ТАСС, 14 июня. Американский спринтер, чемпион Олимпийских игр 1976 года и тренер легкоатлетов Харви Гланс умер в понедельник на 67-м году жизни. Об этом в среду сообщила пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

"World Athletics глубоко опечалена известием о том, что американский спринтер и тренер Харви Гланс скончался в понедельник в возрасте 66 лет", - говорится в заявлении пресс-службы.

Гланс завоевал золото Олимпийских игр в Монреале в эстафете 4х100 м. В 1987 году он победил в той же дисциплине на чемпионате мира в Риме. На его счету также две золотые и одна серебряная медаль Панамериканских игр и золото Кубка мира. В 1976 году он дважды повторил мировой рекорд в беге на 100 м, преодолев дистанцию за 9,9 секунды.

В качестве тренера он представлял сборную США до 20 лет на нескольких международных стартах, был помощником тренера мужской сборной на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, главным тренером команды на чемпионате мира 2009 года в Берлине. В числе его воспитанников в Университете Алабамы был олимпийский чемпион 2012 года и чемпион мира 2011 года Кирани Джеймс, представлявший на международных соревнованиях Гренаду.