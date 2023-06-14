Борис Ротенберг объяснил провал "Сочи" в сезоне РПЛ

Команда заняла 10-е место

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Десятое место по итогам сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) является провалом для "Сочи", он связан с работой тренеров. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг.

"Я считаю, это провальная история, - подчеркнул Ротенберг. - Здесь я могу сейчас раскрывать все карты, говорить о том, что было. Вы помните, как у нас получилось так, что у нас ушел тренер (Владимир Федотов - прим. ТАСС) прямо перед началом чемпионата, взял и ушел в ЦСКА. Бог ему судья, это его решение".

"Не было готового тренера, и мне предложили взять Вадима Гаранина, который работал в "Енисее". Очень перспективный тренер, который хорошо работает с молодежью, он сам понимает, что где-то он не смог объединить команду, потому что игра была очень хорошей. Он поставил игру, которую мы должны были в принципе держать и так же двигаться. И в тот момент, когда он начал проигрывать игры, где-то там команда не билась за него, где-то он не смог настроить, в команде все должны быть как единый кулак", - добавил собеседник агентства.

"Сочи" начинал чемпионат под руководством Вадима Гаранина. После зимней паузы команду возглавил Курбан Бердыев, а завершал сезон коллектив под руководством Дмитрия Хохлова.