Хоккейный Кубок Росконгресса состоялся на ПМЭФ

Победу в турнире одержала команда бизнесменов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Команда "Бизнес" стала победителем Лига Ставок - Кубка Росконгресса по хоккею, который завершился в среду на Петербургском международном экономическом форуме. Встречи турнира состоялись на "Шанс-Арене".

В финальном матче команда "Бизнес" победила со счетом 7:5 сборную "Политик". Матчи турнира проходили в формате 3 периода по 15 минут. В составе команды "Политик", в частности, сыграли губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, глава Росреестра Олег Скуфинский и руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев. Команду "Бизнес", в частности, представляли глава правления петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев и главный тренер петербургского хоккейной клуба СКА и сборной "Россия 25" Роман Ротенберг.

В матче за третье место команда "Чемпион" обыграла сборную правительства Санкт-Петербурга со счетом 6:3.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.