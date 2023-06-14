Поздняков назвал дискриминацией отстранение членов общества ЦСКА от международных стартов

Глава Олимпийского комитета России высказал уверенность, что справедливость в итоге будет восстановлена

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Лишение спортсменов, связанных с вооруженными силами или органами национальной безопасности, возможности выступать на международной арене является дискриминационным шагом. Такое мнение в среду в своем телеграм-канале высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Олимпийский комитет России последовательно и неукоснительно, независимо от сиюминутных обстоятельств, поддерживает наши спортивные организации, которые вносят огромный вклад в развитие спорта высших достижений, - написал Поздняков. - ЦСКА, безусловно, является одной из них, на протяжении многих десятилетий сохраняя приверженность истинным олимпийским ценностям и принося славу нашей стране яркими победами, рекордами и завоеванными олимпийскими медалями".

"Сегодняшнюю ситуацию, а именно отлучение армейцев от выступлений на мировой арене, мы считаем дискриминационной. В этой связи выражаем свою солидарность и всецелую поддержку спортсменам, тренерам, специалистам ЦСКА, "Динамо" и других обществ, которые незаконно и необоснованно лишены возможности участия в международных соревнованиях. Вместе с тем я согласен с коллегами в том, что совместными усилиями справедливость в итоге будет восстановлена", - добавил он.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Подобные критерии уже принимают некоторые международные федерации, в том числе Международная федерация фехтования, которая не предоставила нейтральный статус ни одному призеру Олимпийских игр в Токио, на которых россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.