Испания не выдала визы молодежной сборной России по борьбе для въезда на чемпионат Европы

Как сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, в визах было отказано все спортсменам, тренерам и другим специалистам

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Испания отказалась выдавать визы молодежной сборной России по борьбе (до 20 лет), а также специалистам команды для участия в чемпионате Европы, который пройдет в городе Сантьяго-де-Компостела. Об этом ТАСС в среду сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Чемпионат пройдет с 26 июня по 2 июля.

"Сегодня нашей команде до 20 лет Испания отказала в выдаче виз для участия в чемпионате Европы - всей команде, всем тренерам, всем специалистам. Ничего страшного, будем сильнее, работаем дальше, - сообщил Мамиашвили. - Сейчас наша команда выступает на первенстве до 17 лет в албанской Тиране, допущены были все. И команда уже принесла медали, а впереди еще несколько дней соревнований".

"Достойные ребята, рад за них, за их регионы, их тренеров, которые, невзирая на запреты, живут верой и надеждой. Низкий им поклон, - сказал Мамиашвили. - За всех регионы переживают всем сердцем, следят за каждым поединком. С такой поддержкой, которая оказывается спортсменам в нашей стране, мы справимся. Посмотрите, какой подарок сделал наш президент всем представителям единоборств в "Сириусе" - "Академия единоборств", где теперь бок о бок могут тренироваться дзюдоисты, самбисты, борцы. Наша делегация была там за несколько дней до вылета в Албанию и сполна ощутила там настоящую заботу. Такого в мире нет нигде".

Мамиашвили назвал сооружение настоящим домом для единоборств. "Шикарные условия, блестящие перспективы. Мы можем быть только благодарны за то, что для нас делается. И огромное спасибо председателю совета федеральной территории "Сириус" Елене Шмелевой за то, что в таких непростых условиях о нас помнят, заботятся и поддерживают. Будем соответствовать", - добавил он.

4 апреля Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Также организация предложила Международному олимпийскому комитету смягчить критерии, позволяющие россиянам и белорусам участвовать в международных турнирах. В UWW отметили, что в основном это будет связано с пунктом о работе с военными организациями в России по контракту. Спортсмены юношеских сборных не будут проверяться по этому критерию