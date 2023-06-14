Контракт вратаря Федотова с клубом НХЛ "Филадельфия" останется в силе на сезон-2023/24

Российский хоккеист летом прошлого года был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен в воинскую часть

ТАСС, 14 июня. Контракт российского вратаря Ивана Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" на сезон-2022/23 был аннулирован и останется в силе в следующем сезоне. Об этом в среду сообщает пресс-служба "Филадельфии".

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с "Филадельфией". 1 июля он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Федотов отказался оспаривать решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22 голкипер сыграл 48 матчей за ЦСКА, в которых одержал 30 побед. Вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка Гагарина и лучшим вратарем плей-офф по проценту отраженных бросков (93,7%). В составе сборной России голкипер выиграл серебро Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

До ЦСКА Федотов выступал за нижнекамский "Нефтехимик", уфимский "Салават Юлаев" и челябинский "Трактор".