Мамиашвили сообщил, что Делимханов лично поздравил российских борцов с успехом в Албании

Ранее украинские СМИ сообщали, что кортеж депутата Госдумы был уничтожен в Запорожской области во время спецоперации, позднее он опроверг эту информацию

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы Адам Делимханов, находящийся в зоне проведения специальной военной операции, лично поздравил юниорскую сборную по спортивной борьбе с первыми медалями чемпионата Европы в албанской Тиране. Об этом в среду ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Делимханов является почетным президентом Федерации борьбы Чеченской Республики.

"Сегодня Делимханов лично позвонил нашей команде, нашему главному тренеру серебряному призеру Олимпийских игр Исламу Дугучиеву и поздравил с первыми медалями юниорского чемпионата мира", - рассказал Мамиашвили.

Ранее украинские СМИ сообщали, что кортеж Делимханова был уничтожен в Запорожской области во время спецоперации. Позже в ряде телеграм-каналов появилась неподтвержденная информация о том, что Делимханов был ранен. В начале пленарного заседания Госдумы в среду спикер палаты Вячеслав Володин сообщил, что пообщался с Делимхановым и он жив и здоров, затем глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что депутат Госдумы Делимханов жив и не ранен.

Сам Делимханов в телеграм-канале написал, что с ним все хорошо, а украинские СМИ, по его словам, распространяют фейки.