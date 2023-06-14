Церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион" состоялась на ПМЭФ

Лауреатами премии в различных номинациях стали "Газпром", "Норильский никель", "Лукойл", "Роснефть", РЖД, "Фосагро" и "Уралхим"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион" прошла в среду в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на сцене театра Юсуповского дворца. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

С приветственным словом к гостям и лауреатам премии выступил министр спорта Олег Матыцин, который подчеркнул важность спорта в общественной жизни России и постоянное присутствие спортивной тематики в форумах Росконгресса.

Лауреатами премии "Чемпион" в различных номинациях стали: ПАО "Газпром" ("Спортивное ДНК", за глобальную поддержку спорта), ПАО "ГМК "Норильский никель" ("Реновация в спорте", за развитие спорта в регионах), ПАО "Лукойл" ("Спортивный клуб", за эффективное управление проектами компании в профессиональном и массовом спорте), "ПАО "НК "Роснефть" ("ГТО", за популяризацию комплекса норм ГТО среди сотрудников компании), ОАО "РЖД" ("Команда", за развитие корпоративного спорта), ПАО "Фосагро" ("Спортивное шоу", за развитие спортивно-зрелищных форматов), АО "ОХК "Уралхим" ("Второе дыхание", за перезапуск крупнейшего в России бегового сообщества), президент компании "Лига Ставок" Юрий Красовский ("Ставка на будущее"), меценат, вице-президент Федерации дзюдо России Михаил Черкасов ("Служение спорту", за многолетнее личное участие в развитии спорта).

В церемонии награждения также приняли участие трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Роман Широков и другие.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.