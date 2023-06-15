Сборная Хорватии по футболу вышла в финал Лиги наций

В полуфинале хорваты обыграли в дополнительное время команду Нидерландов

ТАСС, 15 июня. Сборная Хорватии в дополнительное время со счетом 4:2 обыграла команду Нидерландов в полуфинальном матче футбольной Лиги наций. Встреча прошла в Роттердаме.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе победителей отметились Андрей Крамарич (55-я минута), Марио Пашалич (73), Бруно Петкович (98) и Лука Модрич (116, с пенальти). У проигравших отличились Дониелл Мален (34) и Ноа Ланг (90+6).

Во втором полуфинале 15 июня сыграют команды Италии и Испании. Встреча за третье место и финал состоятся 18 июня. Финальная стадия Лиги наций проходит в Нидерландах.

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финале обыграла сборную Испании (2:1). Первый розыгрыш турнира выиграли португальцы.

В Лиге наций сезона-2022/23 сборные 55 федераций были распределены по дивизионам в соответствии с рейтингом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в дивизион А (самые сильные команды Европы), с 17-го по 32-е - в дивизион В, с 33-го по 48-е - в дивизион С, с 49-го по 55-е - в дивизион D (самые слабые). Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. В финальную часть Лиги наций вышли четыре победителя групп сильнейшего дивизиона.

Сборная России должна была выступить в группе 2 дивизиона B вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая 2022 года УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.