Матыцин заявил о важности взаимодействия российского спорта с африканскими странами

Министр спорта России отметил, что видит потенциал в развитии и взаимодействии в сфере образования, приглашении специалистов на обучение и в развитии системы спортивной связи по линии и государственных организаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Африканские страны были и остаются партнерами России в области спорта, нужно продолжать укреплять это сотрудничество. Об этом журналистам в четверг заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум.

"Вижу ли в странах африканского континента будущих партнеров в плане спорта? Африканские страны были и остаются нашими партнерами, мы считаем, что нужно продолжать укреплять это сотрудничество, - сказал Матыцин. - Министерство спорта посетило ряд африканских стран, одной из главных поездок была встреча с президентом и министром спорта Сенегала. Знаем, что в 2026 году там состоятся юношеские Игры, видим потенциал в развитии и взаимодействии в сфере образования, приглашении специалистов на обучение в Российскую Федерацию и, конечно, в развитии системы спортивной связи по линии федераций, по линии государственных организаций. Причем не только профессиональных спортсменов, но и юношеских команд, студенческих команд, да, Африка - очень важный континент, партнер. В конце июля здесь же, в Питере, состоится форум "Россия - Африка", и мы к этому готовы, там также будет представлен стенд министерства спорта".

"Мы развиваемся, мы вместе продолжаем активно работать и укреплять наше сотрудничество со всеми странами. Самое главное, как я отметил, - создание здесь конкурентной среды и укрепление нашего спортивного календаря, расширение отношений и взаимодействий с другими ведомствами, организациями", - добавил Матыцин.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.