Тренерский совет ФХР обсудит возможное участие команды "Россия 25" в Кубке Первого канала

Команда в начале мая провела товарищеские матчи против сборных Белоруссии и Казахстана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Решение о том, будет ли команда "Россия 25" выступать на Кубке Первого канала, будет принято после обсуждения на тренерском совете Федерации хоккея России (ФХР). Об этом ТАСС в четверг на полях Петербургского международного экономического форума рассказал первый вице-президент ФХР, главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг.

"Возможно ли, что сборная "Россия 25" примет участие в Кубке Первого канала? Нужно сказать, что мы очень удивлены тем, как нас встречали во всех городах. Были аншлаги во всех городах, рейтинги, которые мы видели, мы сами в шоке от популярности сборной. Конечно, мы хотели такого успеха, мы не ожидали такого успеха. Народ не обманешь, народ поддерживает, народ с нами", - сказал Ротенберг.

"Мы очень благодарны нашим болельщикам, которые нас поддерживают, болельщикам у телевизионных экранов. Все возможно, участие сборной "Россия 25" возможно в любых турнирах, мы это обсудим еще обязательно с Федерацией хоккея России. Хочу еще раз поблагодарить [президента ФХР] Владислава Александровича Третьяка, весь тренерский совет за это оказанное доверие. А сейчас время покажет, будем все это обсуждать отдельно на тренерском совете", - добавил он.

"Россия 25" в начале мая провела товарищеские матчи против сборных Белоруссии и Казахстана. Российская команда состояла из игроков, средний возраст которых не превышает 25 лет.

Кубок Первого канала традиционно проходит в начале декабря в Москве.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.