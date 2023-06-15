Александр Емельяненко находится на реабилитации в Ингушетии

Следующий бой спортсмен может провести в августе или сентябре

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко проходит реабилитацию в Ингушетии. Об этом ТАСС в четверг сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

"Он на лечении в Ингушетии. Не хотелось бы много говорить об этом, я просто делаю, помогаю. Следующий бой Александра может пройти в августе или сентябре", - сказал Хрюнов.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может в августе в Уфе провести бой по правилам ММА против Джеффа Монсона.

В своем последнем поединке 41-летний Емельяненко победил блогера Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.