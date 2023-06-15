Жирков рассказал, что планирует обучаться на футбольного тренера

Бронзовый призер чемпионата Европы объявил о завершении спортивной карьеры в феврале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Юрий Жирков планирует начать обучение на тренера в этом году. Об этом Жирков рассказал ТАСС в четверг во время Петербургского международного экономического форума.

"Позвонили из РФС (Российского футбольного союза - прим. ТАСС), буду обучаться, наверное, на тренера, - сказал Жирков. - В августе начнется, я думаю, что могу принять участие в обучении, но не знаю. Но планирую принять участие. Сначала нужно получить лицензию, а потом уже думать о дальнейших планах".

Жирков объявил о завершении карьеры футболиста в феврале.

Жиркову 39 лет, первым клубом в его профессиональной карьере был тамбовский "Спартак". После этого он выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА, английский "Челси", с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, махачкалинский "Анжи", московское "Динамо", петербургский "Зенит", став с ним трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны, и подмосковные "Химки", которые стали последним клубом в его карьере.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.