World Athletics решила не сокращать представительство россиян в пуле допинг-тестирования

Всего в пуле числятся 16 российских спортсменов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не стала сокращать представительство россиян в своем пуле допинг-тестирования. Об этом ТАСС в четверг сообщили в World Athletics.

Число россиян, включенных в новый пул тестирования, составляет, как и во втором квартале 2023 года, 16 человек.

Сохранили места в международном пуле допинг-тестирования Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Илья Иванюк (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Полина Кнороз (обе - прыжки с шестом), Илья Шкуренев (многоборье), Василий Мизинов, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Елена Лашманова, Эльвира Хасанова, Клавдия Афанасьева (все - спортивная ходьба), Валерий Пронкин и Андрей Романов (оба - метание молота).

В середине 2021 года в международный пул допинг-тестирования входило 27 российских легкоатлетов, однако после определения всех участников Олимпийских игр этот список был сокращен до 10.

Спортсмены, включенные в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.