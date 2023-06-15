Жирков считает, что сборной России по футболу нужно проводить сборы для напоминания о себе

Осенью российская команда проведет товарищеский матч со сборной Катара

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России должны собираться и проводить матчи, чтобы напоминать о себе. Такое мнение ТАСС в четверг во время Петербургского международного экономического форума высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Юрий Жирков.

"Я думаю, что важно, чтобы сборная России собиралась и проводила всевозможные товарищеские матчи, - сказал Жирков. - По поводу Катара не могу ничего сказать. Но все равно любая товарищеская игра - очень хорошо, чтобы нас видели, помнили, в дальнейшем предприняли какие-то действия, чтобы вернуться всем спортсменам в большой спорт".

30 мая Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что ближайший сбор национальной команды состоится осенью. 11 июня генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что осенью россияне проведут товарищеский матч с командой Катара.

Предыдущие матчи российская сборная провела в марте против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.