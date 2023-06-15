Отец Барбашева рассказал, что хоккеист мог оказаться в "Бостоне" или "Торонто"

Иван Барбашев в среду стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вегаса"

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли форвард Иван Барбашев в прошедшем сезоне мог быть обменян из "Сент-Луиса" в "Бостон" или "Торонто". Об этом ТАСС в четверг рассказал отец игрока "Вегаса" Дмитрий Барбашев.

"Помимо "Вегаса", были варианты, что его могли обменять в "Бостон" и "Торонто". В то время я думал, что лучшим вариантом для него был "Бостон", потому что он в том городе несколько лет жил летом, есть много знакомых, - сказал Барбашев-старший. - Но когда мы сейчас находимся в "Вегасе", то понимаем, как там здорово. Да, здесь нет океана, вокруг пустыня, но зато у всех тут бассейны. Плюс сумасшедшая атмосфера на стадионе".

"Зрители очень заряжены во время матчей. И даже если говорить, что это нехоккейный штат, трибуны на матчах забиты полностью, и на улицах около входа люди стоят, смотрели игру. Даже едешь на машине, в номерах у них упомянут "Вегас Голден Найтс", - добавил он.

Иван Барбашев в среду стал обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии "Вегас" со счетом 4-1 обыграл "Флориду". Россиянин уже становился обладателем трофея с "Сент-Луисом" в 2019 году. В "Вегас" россиянин был обменян из "Сент-Луиса" в конце февраля.

Лас-Вегас известен наличием в городе большого количества казино. "Хоккеисты в команде не играют, я точно знаю. Я спрашивал Ивана, играл ли он в рулетку. Он ответил, что не знает, как играть, да и слава богу. Только ради приличия могут заехать", - подчеркнул Дмитрий Барбашев.

Отец хоккеиста также отметил, что его сын, скорее всего, не поедет в межсезонье в Россию. "Придется потратить немало времени на перелет. Но главное то, что ему надо готовиться к сезону, от всего этого отдохнуть. И у него тут все налажено в этом плане", - сказал он.