Футболисты "Зенита" осенью сыграют с иранским "Сепаханом" и "Кайратом" из Казахстана

Александр Медведев подчеркнул, что петербургский клуб подписал соглашения о сотрудничестве с турецким "Фенербахче" и сербской "Црвеной Звездой"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" осенью проведет товарищеские матчи с иранским "Сепаханом" и "Кайратом" из Казахстана. Об этом ТАСС в четверг во время Петербургского международного экономического форума сообщил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

"У нас с "Фенербахче" и с "Црвеной Звездой" подписаны соглашения о сотрудничестве, которые охватывают и детско-юношеский спорт, и основные команды, - сказал Медведев. - УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) согласовывает нам эти выставочные товарищеские матчи. "Нефтчи" - легендарный клуб, девять раз выигрывал чемпионат Азербайджана после распада Советского Союза, чего стоят такие имена, как [Анатолий] Банишевский, огромная история. Поэтому мы с удовольствием принимаем команду "Нефтчи".

"Осенью мы сыграем с "Сепаханом" в Санкт-Петербурге, с "Кайратом" из Алма-Аты. Поэтому когда хочешь чего-то добиваться, получается. Я призываю другие футбольные команды, чтобы они налаживали сотрудничество между детьми, юношами, взрослыми командами, потому что общение людей - это лучший способ показывать им, что на самом деле происходит", - добавил Медведев.

14 июня стало известно, что "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграет с турецким "Фенербахче", сербской "Црвеной Звездой" и азербайджанским "Нефтчи" в матчах предсезонного турнира.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная Федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.