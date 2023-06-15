Легкоатлет Моргунов рассказал, что его душа плачет от мысли о пропуске еще одной Олимпиады

Спортсмен отметил, что пытается абстрагироваться от ситуации с отстранением и получать удовольствие от имеющихся соревнований

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Прыгун с шестом Тимур Моргунов, пропустивший из-за решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Олимпиаду 2021 года в Токио, старается гнать от себя мысли о том, что может не по своей вине не поехать и на следующие Игры, которые пройдут летом 2024 года в Париже. Об этом спортсмен рассказал ТАСС в четверг.

"Очень обидно и грустно от того, что я могу пропустить вторую для себя Олимпиаду, - признался Моргунов. - Когда я начинаю думать об этом, то душа плачет. Потому что ты понимаешь, что на этом можно, в принципе, заканчивать свою карьеру. Нам международные старты уровня чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр пока не светят".

"Недоступно то, к чему ты готовился всю жизнь, в детских мечтах представлял себя рядом с ведущими спортсменами мира. Это грустно, не хочется об этом думать постоянно. Поэтому сейчас я пытаюсь от всего абстрагироваться и получать удовольствие от прыжков", - добавил спортсмен.

На Олимпиаду в Токио имели возможность поехать только 10 сильнейших российских легкоатлетов, имевших на момент окончания квалификационного отбора нейтральный статус. Моргунов, не имевший проблем с допингом и выполнивший олимпийский норматив, не получил в нужный срок от World Athletics статус нейтрального спортсмена, поэтому не был включен в состав российской олимпийской команды. С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой.

Моргунову 26 лет, он является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года, в том же году он стал победителем финала Бриллиантовой лиги. В 2023 году Моргунов принимал участие в двух турнирах, 10 июня он с результатом 5,50 метра победил на московском Мемориале Знаменских, а спустя два дня на соревнованиях в Твери стал вторым (5,71), уступив победителю по большему числу использованных попыток.

"Пока я еще недостаточно распрыгался, есть определенные технические нюансы, которые рассчитываем по ходу сезона исправить. Теперь мне нужно решить некоторые вопросы с учебой, я заканчиваю последний курс УралГУФКа. А потом после защиты дипломной работы продолжу выступать на соревнованиях", - заключил собеседник ТАСС.