Футболист Тикнизян считает, что Галактионов и его штаб идеально подходят "Локомотиву"

Михаил Галактионов возглавил столичный клуб в ноябре 2022 года

ТАСС, 15 июня. Требования главного тренера московского футбольного клуба "Локомотив" Михаила Галактионова идеально подходят команде и помогают ей стать более сплоченным коллективом. Такое мнение в четверг "Спорт-Экспрессу" высказал защитник "Локомотива" Наир Тикнизян.

"Наша команда в основном состоит из относительно молодых футболистов, до прихода [Артема] Дзюбы и [Игоря] Смольникова мы были в топ-3 по этому показателю. А что такое молодость для спортсмена - это агрессия, большие объемы, самоотдача, желание, страсть. Требования Галактионова как раз хорошо на это накладываются, это дает нам агрессивный комбинационный футбол, люди подобраны таким образом, чтобы 90 минут выдерживать эти нагрузки. Галактионов и его штаб идеально нам подходят, чтобы добиваться результатов", - сказал Тикнизян.

"Главный тренер хочет видеть не просто людей, которые приехали, потренировались полтора-два часа и разъехались, а одно целое, одну большую семью. Не знаю, видно ли это по ТВ-картинке, но у нас действительно очень хороший коллектив. Речь о том, что во время тренировочного процесса и занятий на поле мы все друг за друга дорабатываем, бьемся, катимся в подкатах, вместе мы добиваемся результатов и вместе проигрываем. Так что сплоченность и дисциплина - два основных требования Галактионова", - добавил он.

Галактионов возглавил "Локомотив" 13 ноября 2022 года. В завершившемся сезоне Мир - Российской премьер-лиги железнодорожники заняли восьмое место. На момент назначения Галактионова "Локомотив" располагался на 14-й позиции.