Отец Барбашева рассказал, что игрок "Вегаса" Айкел попросил россиянина остаться в команде

В среду Иван Барбашев в составе "Вегаса" выиграл Кубок Стэнли

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лучший бомбардир Кубка Стэнли форвард "Вегаса" Джек Айкел выразил желание, чтобы российский нападающий клуба Иван Барбашев остался в клубе. Об этом ТАСС в четверг рассказал отец россиянина Дмитрий Барбашев.

Иван Барбашев в среду стал обладателем Кубка Стэнли, в финале "Вегас" в пяти матчах обыграл "Флориду". Россиянин уже становился обладателем трофея с "Сент-Луисом" в 2019 году.

"Когда мы уже стояли в раздевалке, к нашему агенту подошел Айкел и попросил его, мол, попробуйте, чтобы Ваня остался в нашей команде, потому что мне с ним комфортно играется, - сказал Барбашев-старший. - Через 20 минут, когда я остался один, Айкел подошел ко мне, спросил, отец ли я Барбашева, и тоже попросил меня, чтобы он остался. Я, конечно, ответил, что это надо решать с генменеджером, это работа агента".

"Его все устраивает: коллектив и все остальное. В "Сент-Луисе" он, в основном, общался только с российскими игроками. Я прекрасно знаю семью Володи Тарасенко, там все очень хорошие люди. [Павел] Бучневич, [Алексей] Торопченко - все отличные ребята. В "Вегасе" же Иван общается и с американцами, и с канадцами, они все дружелюбные", - добавил он.

По словам отца Барбашева, россиянин сразу ощутил поддержку партнеров. "Когда он только приехал, ему помогал [Алекс] Пьетранджело, с которым он играл в "Сент-Луисе", недалеко живет [Алек] Мартинес, все общаются, помогают ему. Даже когда мы только приехали с женой, нас сразу встретили с объятиями мама [Ши] Теодора и папа Пьетранджело. Еще очень порадовало то, что на последнюю игру плей-офф приехала американская супружеская пара, у которых Ваня очень долго проживал в Бостоне. Ваня молодец, что вытащил их на лед, хотя никому это не разрешали делать", - отметил он.

Барбашев-старший рассказал, как менялась роль его сына в командах НХЛ. "Когда он пришел в "Сент-Луис" из фарм-клуба, ему дали роль чекера, то есть добавлять в игре агрессии. Я был очень против этого, но, с другой стороны, это развило в нем соответствующие способности. Хотелось, конечно, другого, так как он был незабивной, а в "Вегасе" у него другая задача, он играет в звене с Айкелом и [Джонатаном] Маршессо - двумя очень классными нападающими, и Ваня вписывается к ним шикарно", - рассказал он.