Жирков считает, что капитан ЦСКА Акинфеев сможет играть еще два-три года

Обладатель Кубка УЕФА отметил, что игрок "Локомотива" Артем Дзюба будет приносить пользу команду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Капитан и вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев может еще играть два-три года. Такое мнение ТАСС в четверг во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Юрий Жирков.

"Я мало смотрел игр премьер-лиги, не удавалось смотреть, не могу ничего сказать, - сказал Жирков. - Но финал Кубка России был хороший, смотрел, отличная игра, динамичная. Было интересно наблюдать. Я думаю, что Акинфеев еще два-три года точно может играть, тем более играет в воротах. Поздравляю его с этим кубком, он его вытащил".

Армейцы стали победителями Фонбет - Кубка России, обыграв в финале "Краснодар" в серии пенальти со счетом 6:5. Основное время завершилось со счетом 1:1. Акинфеев отбил два пенальти в послематчевой серии.

Также Жирков поделился мнением об игре нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы, который в минувшем сезоне провел в составе железнодорожников 11 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. 25 мая "Локомотив" объявил о заключении нового контракта с Дзюбой до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

"Дзюба очень хорошо провел эту часть сезона, забивал мячи. Я думаю, что он достойно играл, был одним из лидеров "Локомотива". Я думаю, что голами и победами он доказал, что еще полезен и будет приносить пользу", - заключил Жирков.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.