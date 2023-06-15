В "Нефтчи" заявили, что команда проведет гостевой матч с московским "Спартаком"

Игра пройдет после турнира в Санкт-Петербурге, в котором примет участие азербайджанская команда

ТАСС, 15 июня. Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" договорился о проведении товарищеского матча с московским "Спартаком". Об этом в четверг "Спорт-Экспрессу" рассказал президент "Нефтчи" Камран Гулиев.

"Со "Спартаком" мы договорились, осталось только согласовать детали. В принципе, все уже обговорено. Матч пройдет на "Открытие Банк - Арене" после нашего турнира в Санкт-Петербурге", - сказал Гулиев.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдет товарищеский турнир, в котором, помимо "Нефтчи", примут участие петербургский "Зенит", сербская "Црвена Звезда" и турецкий "Фенербахче".